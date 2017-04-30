«Салют, Победа!»

Оболенская школа стала площадкой детского фестиваля самодеятельного творчества «Салют, Победа!». Участие в нём приняли более двухсот человек из всех образовательных учреждений Серпуховского района.

Ребята представили свои творческие работы в номинациях «Музыка», «Хореография», «Художественное слово», «Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство». И выставочные работы, и сценические номера посвящались Победе нашего народа в Великой Отечественной войне.

 

30 апреля 2017



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