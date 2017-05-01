Попал под поезд
Сегодня, 1 мая в 4.48, в районе платформы «Авангард» в Серпуховском районе мужчина, приблизительно 50-летнего возраста попал под поезд. Подробная информация, а также причины несчастного случая выясняются.
Памятка:
- Никогда не переходите через железнодорожные пути в неустановленных местах, не оборудованных для этого местах, не перебегайте перед проходящим поездом. Помните, что поезд сразу остановить нельзя.
- Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь переходными мостами, пешеходными настилами и переездами, обращайте внимание на указатели «Переход через пути», прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам.
- Не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора, переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума.
01 мая 2017
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