На Острове Дракино сгорела баня

С 1 мая в Подмосковье введён особый противопожарный режим

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Серпуховского района, в майские праздники на пульт поступило огромное количество звонков о пожарах. Горят целые поля и небольшие луга. Сегодня утром сообщения о возгораниях уже поступи из деревень Съяново-2, Родионовка, Станково, Игнатьево, Бутурлино, Рыблово.

1 мая в 9.24 на пульт «101» поступило сообщение с Острова Дракино. Здесь вспыхнула баня, принадлежащей комплексу Парка Дракино. Здание, размером 10х20 метров, по нашей информации полностью уничтожено огнём. Причины случившегося выясняются.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области с 1 мая на всей территории региона введён особый противопожарный режим. В этот период в Подмосковье усиливается контроль за противопожарной обстановкой.

Под особым контролем всех ведомств территория лесного массива. В лесах Московской области пожароопасный период введён с 10 апреля. В настоящее время 100% лесного фонда охвачено видеонабюдением. Установленные видеокамеры помогают достаточно оперативно и точно установить место возникновения природного пожара по дыму.

Напомним, в соответствии с региональным законом «О благоустройстве», на территории Подмосковья запрещено выжигание сухой травы и разведение костров в не предназначенных для этого местах леса в период с 15 марта по 15 ноября.

02 мая 2017