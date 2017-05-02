Девушка пострадала, сев за руль снегоболотохода

17-летняя девушка получила тяжёлые травмы в результате ДТП, произошедшего в Серпуховском районе, на 14 км автодороги Серпухов - Глазово - Старые Кузьмёнки. По информации серпуховской ГАИ, девушка управляла снегоболотоходом и не справилась с управлением. Водитель не имел удостоверения тракториста-машиниста.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

 

 

02 мая 2017



Социальные комментарии Cackle
Девушка пострадала, сев за руль снегоболотохода
Дмитрий Зорин
Девушка пострадала, сев за руль снегоболотохода
Попал под поезд
Максим Кот
Попал под поезд
Смерть под Игумново
Максим Кот
Смерть под Игумново
В аварии на «бетонке» пострадал гражданин Белоруссии
Максим Кот
В аварии на «бетонке» пострадал гражданин Белоруссии
В Отрадинском полыхала трава
Максим Кот
В Отрадинском полыхала трава
Жительница Пущина чуть не зарезала знакомого в ссоре
Максим Кот
Жительница Пущина чуть не зарезала знакомого в ссоре
reklama







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).