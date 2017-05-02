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Девушка пострадала, сев за руль снегоболотохода
17-летняя девушка получила тяжёлые травмы в результате ДТП, произошедшего в Серпуховском районе, на 14 км автодороги Серпухов - Глазово - Старые Кузьмёнки. По информации серпуховской ГАИ, девушка управляла снегоболотоходом и не справилась с управлением. Водитель не имел удостоверения тракториста-машиниста.
По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.
02 мая 2017
Социальные комментарии Cackle
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