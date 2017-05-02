Девушка пострадала, сев за руль снегоболотохода

17-летняя девушка получила тяжёлые травмы в результате ДТП, произошедшего в Серпуховском районе, на 14 км автодороги Серпухов - Глазово - Старые Кузьмёнки. По информации серпуховской ГАИ, девушка управляла снегоболотоходом и не справилась с управлением. Водитель не имел удостоверения тракториста-машиниста.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

02 мая 2017