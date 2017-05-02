Киллер для Шестуна и смерть экс-вице мэра
ТОП-5 событий прошедшей недели Серпухова и Серпуховского региона
В рубрике «Выбор читателей» представляем вашему вниманию хит-парад - пять самых горячих новостей прошедшей недели, которые вы случайно могли не заметить. Навёрстывайте упущенное, без этих новостей вы выпадете из жизни города.
Номер пять
Комитет лесного хозяйства правительства Подмосковья обратился с исковым заявлением об изъятии земли, на которой находится дом главы Серпуховского района в Большевике на улице Тимирязева. Основанием для обращения в суд стало якобы частичное наложение его земельного участка на земли лесного фонда….
Номер четыре
Жариков не смог помочь студентам
Шумиха с возможным закрытием филиала МИРЭА (бывшего МГУПИ) в Серпухове началась около месяца назад, когда три из четырёх направлений института не прошли государственной аккредитации. 18 апреля, в серпуховской администрации мэр встретился с руководителем филиала МИРЭА Андреем Кляниным и студентами. ..
Номер три
Сразу после появления информации о том, что Комитет лесного хозяйства правительства Московской области обратился в суд с исковым заявлением об изъятии части участка земли на котором стоит дом главы Серпуховского района, распространилось огромное количество слухов, связанных с именем Александра Шестуна.
Номер два
Скончался экс-вице мэр Серпухова
24 апреля стало известно о том, что на 69-м году жизни скончался бывший заместитель главы администрации Серпухова, а в последнее время - советник гендиректора завода «Металлист» Борис Дмитриев.
Номер один
Губернатор Воробьёв стал ещё богаче
Судя по декларации, доход главы Московской области составил в прошлом году рекордные 97 миллионов 906 тысяч 913 рублей и 71 копейку. Это максимальная сумма, которую он заработал за все годы, что стоит у руля Подмосковья. Таким образом, ежемесячно губернатор зарабатывает по 8 млн. 158 тыс. 909 руб. 47 копеек или почти 272 тысячи рублей в день.
02 мая 2017
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