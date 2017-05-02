Киллер для Шестуна и смерть экс-вице мэра

ТОП-5 событий прошедшей недели Серпухова и Серпуховского региона

В рубрике «Выбор читателей» представляем вашему вниманию хит-парад - пять самых горячих новостей прошедшей недели, которые вы случайно могли не заметить. Навёрстывайте упущенное, без этих новостей вы выпадете из жизни города.

Номер пять

Район или дом?

Комитет лесного хозяйства правительства Подмосковья обратился с исковым заявлением об изъятии земли, на которой находится дом главы Серпуховского района в Большевике на улице Тимирязева. Основанием для обращения в суд стало якобы частичное наложение его земельного участка на земли лесного фонда….

Номер четыре

Жариков не смог помочь студентам

Шумиха с возможным закрытием филиала МИРЭА (бывшего МГУПИ) в Серпухове началась около месяца назад, когда три из четырёх направлений института не прошли государственной аккредитации. 18 апреля, в серпуховской администрации мэр встретился с руководителем филиала МИРЭА Андреем Кляниным и студентами. ..

Номер три

Шестуна «заказали» киллеру?

Сразу после появления информации о том, что Комитет лесного хозяйства правительства Московской области обратился в суд с исковым заявлением об изъятии части участка земли на котором стоит дом главы Серпуховского района, распространилось огромное количество слухов, связанных с именем Александра Шестуна.

Номер два

Скончался экс-вице мэр Серпухова

24 апреля стало известно о том, что на 69-м году жизни скончался бывший заместитель главы администрации Серпухова, а в последнее время - советник гендиректора завода «Металлист» Борис Дмитриев.

Номер один

Губернатор Воробьёв стал ещё богаче

Судя по декларации, доход главы Московской области составил в прошлом году рекордные 97 миллионов 906 тысяч 913 рублей и 71 копейку. Это максимальная сумма, которую он заработал за все годы, что стоит у руля Подмосковья. Таким образом, ежемесячно губернатор зарабатывает по 8 млн. 158 тыс. 909 руб. 47 копеек или почти 272 тысячи рублей в день.

02 мая 2017