Разыгрываем билеты на концерт Алексеева
«Ока-инфо» снова проводит розыгрыш среди своих читателей
Хотите хорошо отдохнуть и 6 мая, бесплатно посетить концерт Никиты Алексеева в Корстоне? Для того, чтобы получить заветные билет(ы), вам нужно точно угадать, сколько их разыгрывается в этот раз, и назвать порядковые номера - от 60 до 100. Ваши варианты ответов размещайте в комментариях к розыгрышу в нашей группе Вконтакте (Важно! Оставлять можно не более одного комментария с аккаунта и указывать до пяти номеров билетов. В случае нарушения этого правила победа не засчитывается). Не забудьте лайкнуть и репостнуть новость, а также добавиться в группу - это обязательные условия конкурса. Победители из числа правильно ответивших будут определены в четверг утром. У каждого есть шанс отлично повеселиться!
02 мая 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).