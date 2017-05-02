За портрет деда платить не надо

Участникам акции «Бессмертный полк» не обязательно тратить собственные деньги на масштабные фото своих родственников и транспаранты


Бессмертный полк впервые прошёл по улицам Томска в 2012 году. Последние несколько лет масштабная акция охватывает почти все города России. Сотни, а то и тысячи, людей идут по улицам с портретами своих погибших в Великой Отечественной войне прадедов и прабабушек. Серпухов - не исключение. 

Подготовка к очередному шествию сейчас идёт полным ходом - 9 мая уже через неделю. «Где можно изготовить большую портретную фотографию родственника и транспарант?» - самый частый вопрос, которым задаются граждане в преддверие праздника. 

Желающие поживиться найдутся всегда - за деньги вам без труда помогут достойно подготовиться к акции. Например, наша читательница сетует на то, что в одном из городских торговых центров транспарант изготавливают только за 500 рублей. Однако спешить раскошелиться не стоит. В местном отделении партии «Единая Россия» вам помогут сделать портрет родственника и транспарант совершенно бесплатно. Акция действует с 10 апреля. 

Адрес приёмной местного отделения партии «Единая Россия»: ул. Советская, д.61/10.

02 мая 2017



Социальные комментарии Cackle
Открывают охоту на детей и пьянчуг
Михаил Евсеев
Открывают охоту на детей и пьянчуг
В Серпуховском районе - самые чистые дороги
Тина Димова
В Серпуховском районе - самые чистые дороги
Пущинцам пообещали ЗАГС отремонтировать
Тина Димова
Пущинцам пообещали ЗАГС отремонтировать
SOS - атакует кровосос
Тина Димова
SOS - атакует кровосос
Открыт приём заявок на премию «Наше Подмосковье»
Тина Димова
Открыт приём заявок на премию «Наше Подмосковье»
В честь Дня Победы звонки и телеграммы - бесплатно
Андрес Аасмяэ
В честь Дня Победы звонки и телеграммы - бесплатно
milena







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).