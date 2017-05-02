За портрет деда платить не надо

Участникам акции «Бессмертный полк» не обязательно тратить собственные деньги на масштабные фото своих родственников и транспаранты

Бессмертный полк впервые прошёл по улицам Томска в 2012 году. Последние несколько лет масштабная акция охватывает почти все города России. Сотни, а то и тысячи, людей идут по улицам с портретами своих погибших в Великой Отечественной войне прадедов и прабабушек. Серпухов - не исключение.

Подготовка к очередному шествию сейчас идёт полным ходом - 9 мая уже через неделю. «Где можно изготовить большую портретную фотографию родственника и транспарант?» - самый частый вопрос, которым задаются граждане в преддверие праздника.

Желающие поживиться найдутся всегда - за деньги вам без труда помогут достойно подготовиться к акции. Например, наша читательница сетует на то, что в одном из городских торговых центров транспарант изготавливают только за 500 рублей. Однако спешить раскошелиться не стоит. В местном отделении партии «Единая Россия» вам помогут сделать портрет родственника и транспарант совершенно бесплатно. Акция действует с 10 апреля.

Адрес приёмной местного отделения партии «Единая Россия»: ул. Советская, д.61/10.

02 мая 2017