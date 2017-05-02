Дракино угощает
Сочные стейки, рыба на гриле и море вина - в Серпуховском районе пройдёт большой и вкусный фестиваль
Впереди ещё одни долгожданные праздники. Дракино предлагает вам побаловать себя, родственников и друзей интересной и аппетитной программой. Фестиваль «Мяса и вина» стартует в парке 7 мая в полдень.
Вы сможете не просто попробовать кусочек от каждого мясного лакомства или продегустировать самые изысканные сорта вин, но и открыть для себя много нового в кулинарном искусстве. Кто не экспериментировал с созданием собственного неповторимого соуса? Здесь вас научат, как получить удовольствие от еды при помощи уникального соуса к блюдам-гриль. Как правильно сочетать вино с различными кушаньями - ещё одна интересная фестивальная тема.
Мастер-классы от поваров для детей и взрослых, выставка-продажа натуральной фермерской продукции, аттракционы, фотозоны, праздничная программа на главной площади «Парка Дракино», а также кулинарные конкурсы с призами - всё это ждёт вас в грядущие выходные.
Приходите всей семьёй: развлечений хватит и для взрослых, и для детей.Тем более, вход на фестиваль «Мяса и вина» совершенно бесплатный.
03 мая 2017
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