Дракино угощает

Сочные стейки, рыба на гриле и море вина - в Серпуховском районе пройдёт большой и вкусный фестиваль 


Впереди ещё одни долгожданные праздники. Дракино предлагает вам побаловать себя, родственников и друзей интересной и аппетитной программой. Фестиваль «Мяса и вина» стартует в парке 7 мая в полдень.

Вы сможете не просто попробовать кусочек от каждого мясного лакомства или продегустировать самые изысканные сорта вин, но и открыть для себя много нового в кулинарном искусстве. Кто не экспериментировал с созданием собственного неповторимого соуса? Здесь вас научат, как получить удовольствие от еды при помощи уникального соуса к блюдам-гриль. Как правильно сочетать вино с различными кушаньями - ещё одна интересная фестивальная тема.

Мастер-классы от поваров для детей и взрослых, выставка-продажа натуральной фермерской продукции, аттракционы, фотозоны, праздничная программа на главной площади «Парка Дракино», а также кулинарные конкурсы с призами - всё это ждёт вас в грядущие выходные.

Приходите всей семьёй: развлечений хватит и для взрослых, и для детей.Тем более, вход на фестиваль «Мяса и вина» совершенно бесплатный.

03 мая 2017



Социальные комментарии Cackle
В музей - за хорошим настроением
Тина Димова
В музей - за хорошим настроением
Куда пойти сегодня?
Злата Орлова
Куда пойти сегодня?
Куда пойти сегодня?
Злата Орлова
Куда пойти сегодня?
Детей зовут чашки раскрашивать
Тина Димова
Детей зовут чашки раскрашивать
Роковое открытие навигации
Максим Кот
Роковое открытие навигации
Куда пойти сегодня?
Злата Орлова
Куда пойти сегодня?
reklama







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).