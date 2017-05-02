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Социальные комментарии Cackle
Двое погибли на трассе «Крым»
Сегодня, 2 мая в 15.03 на 79-м километре автодороги «Крым» (граница Чеховского и Серпуховского районов) произошло крупное ДТП. Микроавтобус марки «Ford», двигавшийся с пассажирами, по маршруту Москва -Тула, столкнулся со стоячей «Газелью», выполняющей дорожные работы. В результате столкновения погибли водитель маршрутки и девушка, сидевшая на переднем, ещё 9 пассажиров с травмами различной тяжести были доставлены больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
02 мая 2017
Социальные комментарии Cackle
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