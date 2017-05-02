Ещё один рабочий упал с мэрии
При ремонте здания администрации Серпухова мужчина сорвался с высоких лесов
Не так давно в городскую больницу им. Семашко с множественными травмами был доставлен азиат, который упал со строительных лесов при ремонте здания мэрии. Причина несчастного случая - отсутсвие страховки при высотных работах. Однако этот горький опыт не пошёл впрок коллегам пострадавшего.
Сегодня, 2 мая, в районе 17.00 с высоты третьего этажа ещё один сорвался рабочий. Мужчина славянской наружности, по всей видимости, пренебрёг правилами безопасности и не использовал страховочный трос. К счастью, по предварительным данным, тяжкого вреда здоровью бедолаги падение не принесло. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.
02 мая 2017
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