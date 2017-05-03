Разыгрываем билеты на концерт рэпера «DRAMMA»

«Ока-инфо» снова проводит розыгрыш среди своих читателей

Хотите хорошо отдохнуть и 8 мая, бесплатно посетить концерт рэпера «DRAMMA» в Корстоне? Для того, чтобы получить заветные билет(ы), вам нужно точно угадать, сколько их разыгрывается в этот раз, и назвать порядковые номера - от 70 до 110. Ваши варианты ответов размещайте в комментариях к розыгрышу в нашей группе Вконтакте (Важно! Оставлять можно не более одного комментария с аккаунта и указывать до пяти номеров билетов. В случае нарушения этого правила победа не засчитывается). Не забудьте лайкнуть и репостнуть новость, а также добавиться в группу - это обязательные условия конкурса. Победители из числа правильно ответивших будут определены в пятницу утром. У каждого есть шанс отлично повеселиться!

03 мая 2017