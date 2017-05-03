По 16 лет за сожжённого приятеля

Поставлена точка в деле о жестоком убийстве в селе Турово


На прошедшем недавно заседании суда, 30-летний, ранее судимый Дмитрий Султановский и 22-летний Борис Суворов были признаны виновными в совершении преступлений по части второй статьи 105 УК России (убийство с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору) и части 3 статьи 158 (кража группой лиц по предварительному сговору). Приговором было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, плюс компенсация морального вреда по 2 миллиона рублей с каждого. 

Как установлено следствием, в 2014 году парни договорились убить своего знакомого 24-летнего москвича на почве ранее возникших длительных неприязненных отношений.  22 ноября того же года злоумышленники созвонились и встретились с потерпевшим и под предлогом проведения досуга выехали на его автомобиле «Фольксваген Туарег» в деревню Турово Серпуховского района.

Прибыв на место Султановский, находясь на переднем пассажирском сидении, подал условный сигнал Суворову, после чего тот, находясь на заднем сидении автомобиля, обхватил шею потерпевшего и начал его душить. В свою очередь Султановский нанёс не менее двух ударов рукой в область подбородка потерпевшего. Убедившись, что потерпевший находится в бессознательном состоянии, обвиняемые вынесли его из автомашины и перенесли в овраг, где положили на землю. Воспользовавшись тем, что потерпевший находится в бессознательном состоянии обвиняемые похитили его перстень, часы и деньги, после чего облили потерпевшего бензином и подожгли его. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от удушья. После совершения убийства Султановский и Суворов скрылись с места происшествия на автомобиле потерпевшего, похитив из него также гаджеты, принадлежащие жертве.

 

03 мая 2017



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