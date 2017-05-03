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В Пущине пройдут дорогами Победы
В грядущую пятницу, 5 мая, в стенах пущинского Дома культуры и молодёжи пройдет художественный вечер «Дорогами Победы!». Мероприятие специально организованно для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узников концлагерей. Со сцены концертного зала «Молодость» прозвучат песни военных лет, помогавшие солдатам в трудные минуты, и интересные истории о войне. Ну и конечно же танцы под любимые мелодии 40-50-х годов.
Место проведения: концертный зал «Молодость» Дома культуры и молодежи. Начало в 15.00. Вход свободный.
03 мая 2017
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