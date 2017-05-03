«Зуша» шокировала школьников

В порту «Серпухов» торжественно открыли сезон навигации

Обычно судоходство на Наре и Оке начинается тихо, по-деловому. Но в этот раз порт решил устроить для серпуховичей небольшой праздник. В субботу, 29 апреля, возле причала было необычно шумно: аниматоры развлекали детей, те расписывали своими фантазиями бетонный дебаркадер, местные коллективы пели и плясали на сцене, батут ходил ходуном, а в воздухе, несмотря на ветер, висел стойкий аромат шашлыков. Впрочем, цены на развлечения и угощения были совсем не гостеприимными, на уровне Дня города.

Судя по анонсам, этим летом порт решил сделать упор на туристические маршруты - до Поленова, Тарусы, Пущина и обратно. Первые прогулочные рейсы стартовали прямо с праздника. Активные гости даже могли выиграть билеты на них, что было весьма кстати, учитывая, опять же, цену. Полуторачасовая прогулка на теплоходе «Дружба» стоила взрослому человеку 400 рублей, ребёнку - 200. Как отмечали позже в соцсетях гости, соблазнившиеся этой прогулкой, уровень сервиса не соответствовал стоимости услуги. Подошвы прилипали к свежепокрашенной палубе, на борту не было ни буфета, ни музыки. Да и вид окских берегов, усеянных рыбацкими сарайчиками - не то, на что хочется любоваться полтора часа.

Напомним, что два прошедших сезона теплоход аналогичного класса осуществлял пассажирские перевозки от порта до причала «Сады» (близ села Подмоклово), подменяя находившееся в ремонте судно «Зуша». Садоводы и все любопытствующие имели возможность с комфортом прокатиться по Наре и Оке и обратно за 50 с небольшим рублей в оба конца. Лафа закончилась - «Зушу» починили. Когда она, сверкая новой краской, с перевёрнутым российским флагом на борту причалила к пристани, гулявшие там дети завопили: «А это что? На этом плавают?». Действительно, «Зуша» напоминает те плавсредства, которые используют ливийские беженцы: большая часть пассажиров размещается под непрозрачным брезентом и лишь с десяток счастливцев могут наслаждаться видами на открытой корме, если их, конечно, не сдует окскими ветрами. Кроме того, порт изменил расписание движения. Теперь утренняя «Зуша» отходит в 7 часов, а не в 9, как было раньше. Да и осталось всего три рейса в день, ещё в 18.00 и в 20.00. В обратном направлении, соответственно в 7.50, 18.50 и в 20.50. Зато цена осталась по-прежнему доступной: 26 рублей 50 копеек. И речной трамвайчик сейчас является самым дешёвым транспортом, который готов доставить пассажиров с одного берега Ока на другой.

ВИДЕОСЮЖЕТ С ОТКРЫТИЯ НАВИГАЦИИ

03 мая 2017