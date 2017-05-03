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Социальные комментарии Cackle
Мусор у Вечного огня - перебор
С момента последнего субботника в Серпухове прошло уже более десяти дней, однако далеко не везде коммунальщики успели убрать пакеты с собранным на газонах мусором. Так куча разноцветных мешков до сих пор стоит между туй у Вечного огня на улице Ногина. Такое соседство кажется неуместным, особенно накануне Дня Победы.
Сегодня вечером журналисты «Оки-инфо» вновь побывают у мемориала. Если дело не сдвинется с мёртвой точки, то мы будем вынуждены обратиться в Госадмтехнадзор и её руководителю Татьяне Витушевой с жалобой.
03 мая 2017
Социальные комментарии Cackle
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