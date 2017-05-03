Мусор у Вечного огня - перебор

С момента последнего субботника в Серпухове прошло уже более десяти дней, однако далеко не везде коммунальщики успели убрать пакеты с собранным на газонах мусором. Так куча разноцветных мешков до сих пор стоит между туй у Вечного огня на улице Ногина. Такое соседство кажется неуместным, особенно накануне Дня Победы.

Сегодня вечером журналисты «Оки-инфо» вновь побывают у мемориала. Если дело не сдвинется с мёртвой точки, то мы будем вынуждены обратиться в Госадмтехнадзор и её руководителю Татьяне Витушевой с жалобой.

03 мая 2017