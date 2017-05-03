Комсомольская перекрыта без ведома мэра?

Улица Комсомольская в Серпухове в настоящее время частично закрыта для проезда транспорта и прохода пешеходов. В частности, добраться к стоматологической поликлинике на машине просто невозможно, а пройти к входу можно только через газон.

Стоит отметить, что никаких постановлений, связанных с ограничением проезда по Комсомольской на сайте мэрии нет. Поэтому сообщаем автомобилистам, что объезд проблемного участка сейчас осуществляется по Ткацкому переулку и улицам Стадионной и Спортивной.

03 мая 2017