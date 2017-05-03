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Жариков повысил троих
На оперативном совещании рассказали о рокировках
Сразу о трёх перестановках объявили на оперативке в мэрии Серпухова. Руководителем МУП «Жилищник» назначен Алексей Татаринов, ранее возглавлявший МУП «Развитие городского хозяйства». В свою очередь, предыдущий начальник «Жилищника» Роман Рязанцев дорос до должности начальника управления по ЖКХ. Также объявили, что руководителем комитета по благоустройству стала Татьяна Холтобина, ранее являвшаяся заместителем председателя комитета по благоустройству.
03 мая 2017
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