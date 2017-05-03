Дело о Жданове и серпуховской «Плазе» встряхнёт Басманный суд

Уголовное дело в отношении Жанны Булах начало слушаться в столице

2 мая Басманный суд столицы начинал рассмотрение уголовного дела Жанны Булах, супруги бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в мошенничестве, отмывании доходов и злоупотреблении служебными полномочиями. Заочно арестован в июле 2011 года.

Его супруга, бывшая гражданка Белоруссии, а теперь США, обвиняется в хищении из бюджета Московской области 11 миллиардов рублей. В связи с тем, что обвиняемая скрывается в США и России отказано в её экстрадиции, судебный процесс пройдёт в заочной форме.

В то же время нельзя не прогнозировать, что в зале суда могут оказаться многие замешанные в махинациях Булах лица, доступные для правосудия. Останутся ли они только свидетелями или окажутся фигурантами дела о чудовищном воровстве - покажет время.

Как показало следствие, Булах совместно с Кузнецовым в 2005-2008 годах мошенническим путём совершила хищение права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Подмосковья, а также имущества ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» и ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Обвинительные приговоры по этим делам уже были вынесены пяти участникам организованной преступной группы. В частности, Валерий Носов (14 лет лишения свободы), Владислав Телепнёв (10 лет) и Елена Кузнецова, сестра Алексея Кузнецова, (7 лет) по приговорам суда уже отбывают наказание. Кроме того дело Носова было дважды пересмотрено, срок пребывания в колонии строго режима увеличен в обоих случаях.

Но остаются пока безнаказанными другие хищения. Например, связанные с деятельностью подконтрольной Булах «РИГрупп», в частности, и в Серпухове. По данным ГСУ при ГУВД Московской области, в 2004 году правительство Подмосковья, администрация Серпухова и ООО «РИГ» заключили инвестиционный контракт (№ 249/58-04) на 55,1 млн. рублей на строительство на улице Ворошилова бизнес-центра «Плаза». Согласно условиям контракта, 10% от его стоимости, то есть 5,1 млн рублей, должны были быть выплачены в бюджет Серпухова. «РИГ-групп», возглавляемая Жанной Буллок (так, на британский манер себя тогда называла Жанна Михайловна) «РИГрупп» должна была возвести «Плазу» на деньги областного правительства. Но средства выделило МОИТК, в договоре (№ 23-05/05-ИД-02), изначальная стоимость работ возросла с 55 млн. рублей до 286 млн. рублей.

Потом увеличилась ещё почти вдвое. С помощью дальнейших манипуляций общая цена объекта возросла до астрономических 486 млн. рублей.

А после открытия объекта на Ворошилова и целования рук «благодетельнице» глава города Павел Жданов изъявил готовность выкупить «золотую» «Плазу» в собственность города уже 715 млн рублей. Правда, случилась заминка: Совет депутатов Серпухова просто не одобрил такие щедрые траты.

Тогда в дело вступила «дочка «мэрии» - ОАО «Серпуховские инвестиционные проекты» (СИП). ОАО получило заем на 217 млн. рублей у МОИТК и взяла кредит в одном из банков ещё на полмиллиарда. Завершению аферы помешало бегство Кузнецова и Булах за границу 27 июля 2008 года.

Правительству Московской области остались долги на сумму около 50 млрд. рублей. На здание «Плазы» наложен арест по иску банка, не получившего назад кредит.

Такими «Плазами» планировалось наводнить Подмосковье, построить по крайней мере ещё 15 объектов. Все их должны были выкупать муниципалитеты.

Сотрудники МВД России изъяли документы в «РИГрупп», «Росвеб-Офис», администрации Серпухова, опросили Павла Жданова и других чиновников, имевших отношения к сделке.

Однако дело по ч. 4 статьи 159 УК России («мошенничество в особо крупном размере») по факту выделения МОИТК 217 млн. рублей ОАО «СИП» тогда было возбуждено в отношении «неустановленных лиц». Не попал под статью тогда и Жданов, хотя в его действиях можно усматривать по меньшей мере халатность.

На допросах Павлом Владимировичем владела тотальная забывчивость, деталей аферы он никак не мог припомнить, как и лиц, в ней участвующих. Особенно густым туманом укрывалось имя Жанны Булах. Кого-то он припоминал, но только не её, хотя до этого был гостем самой шикарной свадьбе России, устроенной Жанной Михайловной для своей дочери Зои.

Сейчас, когда суд рассматривает отдельным производством дело супруги министра-мошенника, отмолчаться не получится.

С дела о серпуховской «Плазе», наконец, сдуют пыль времени. И, надо думать, многим придется её с горечью глотать.

03 мая 2017