Ещё одна волна накроет юг Подмосковья

Новая радиостанция - DFM в Серпухове - начнёт вещание на юге Подмосковья на частоте 93.0 FM 5 мая. По этому поводу в «Караоке-баре» Парка Дракино пройдёт клубная вечеринка с участием ди-джеев Kirillin, August, Alex Yoko, Турицын. Специальный гость вечера DJ, ведущий эфира и креативный продюсер радио DFM Igor Kox.
На танцполе в этот вечер девочки go-go и Текила-Girls, коллектив «Releve» и световое шоу от fire-команды «Revolution».
В программе вечеринке также исполнитель Weel.

 

03 мая 2017



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