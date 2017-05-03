Игоря Цапова «ушли»?

Десантник, председатель Боевого Братства больше не занимает место директора стадиона «Труд»

Стадион «Труд» - бойкое место в Серпухове. В последние несколько лет директора здесь сменяются с ненормальный периодичностью. Не успели мы привыкнуть к основательному и мужественному ветерану Афгана Игорю Цапову на директорском посту, как последовала новость: Игорь Николаевич покинул своё место.

Нам удалось дозвониться до Цапова и узнать, сам ли он решил сменить работу или инициатива исходила сверху.

- Я сам решил уйти, написал заявление ещё 10 апреля, - прокомментировал экс-директор. - Но к этому решению меня подтолкнуло поведение некоторых спортивных чиновников. Не хочу называть имён, те, кто близок к этой теме, поймет, кто создает большинство конфликтных ситуаций. У меня уже есть план на будущее, но делиться им пока не стану. До конца майских праздников я отдыхаю. Точнее, вместе с Боевым Братством занимаюсь благоустройством мемориала в Станках. Красим, чиним проводку, дел хватает. Пятого числа проведём митинг. Надеюсь, что на стадионе дела тоже не остановятся. Сейчас обязанности директора исполняет мой заместитель Евгений Шпектор. Он уже был директором, так что опыт имеет. Сейчас основная задача - закончить выкладывать запасное футбольное поле.

03 мая 2017