В Высоцком монастыре зеленеют башни

Свой юбилей старинная стена обители отметит в новом образе

Ангелы с дудочками исчезли с двух башен крепостной стены Высоцкого монастыря. Впрочем, вероятнее всего, не надолго. Дело в том, что в обители начался косметический ремонт и внешний вид монастыря уже отчасти отличается от классического открыточного. В частности, кровля Юго-Восточной башни, той что расположена рядом с паломническим корпусом, на пересечении улицы Калужской и Большого Высоцкого переулка теперь выкрашена в насыщенный оливково-зелёный цвет. На Юго-Западной башни (пересечение Калужского переулка и Большого Высоцкого переулка) рабочие устанавливают леса и только готовят оцинкованную поверхность крыше к смене цвета. Именно с этих двух объектов сейчас убраны ангелы.

Третья башня - Тайницкая. Она была разбомблена в 1942 году, но совсем недавно восстановлена, как и та часть стены, которая расположена ближе всего к смотровой площадке. Её кровля, в отличии от соседок, медная и коричневая. Таким образом, сейчас у нас есть возможность видеть три башни монастыря в трёх разных исполнениях - оливково-зелёную, серую и коричневую.

На сайте обители ничего не сказано о ремонте, поэтому любопытно, выкрасят ли медь Тайиницкой башни? Но, скорее всего, это будет сделано, чтобы она не выбивалась из общего архитектурного стиля.

В 2017 году существующей крепостной стене вокруг Высоцкого монастыря исполняется ровно 370 лет. Решение о замене деревянных конструкций на каменные было принято после нескольких значительных набегов крымских татар на центральные уезды России в первой трети XVII века.

Вид Высоцкого монастыря в начале XX века

Для справки: Стены Высоцкого монастыря - четырёхугольник, несколько сжатый с юго-востока и северо-запада. Ранее между пряслами находилось четыре башни (одной сейчас не хватает со стороны Малого Высоцкого переулка) и полубашня (стояла со стороны Малой Калужской улицы). Длина каждого из прясел была различной, а вместе с башнями длина стен обители составляла 510 метров.

В XVII веке, как говорят исторические документы, три башни и полубашня имели шатровые деревянные покрытия, а четвертая Юго-Западная - смотрильню, позволявшую вести наблюдение за долиной Нары, на юг и север, и за расположенным когда-то в двух верстах Серпуховом. В начале XX века шатры были заменены куполообразными конструкциями на шпилях которых появились Эоловы арфы. В конце прошлого века, когда началась реставрация монастыря, было решено вернуться к изначальному облику стены с шатрами на башнях. Тогда же вместо струнных эолофонов (арф) на шпилях появились флигели-ангелы.







04 мая 2017