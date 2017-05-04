Назад в прошлое

Вы когда-нибудь видели, как одевалась ваша прапрапрабабушка? Наблюдали за тем, как ткут пояса или нижут бисер? А, может, слышали песни, под которые отрывались наши предки в Московской, Калужской и Тульской губерниях? Нет? Тогда приходите в следующий четверг, 11 мая, в серпуховский МВЦ, куда приедет фольклорный ансамбль «Истоки» из Подольска.

За 35 лет существования коллектив перерос рамки простого ансамбля, превратившись в центр традиционной русской культуры южного Подмосковья.

Уже несколько десятилетий коллектив проводит фольклорные экспедиции, осваивая культурные традиции нашего родного края.

Приходите всей семьёй! Мероприятие будет интересно и взрослым, и детям.

МВЦ приглашает вас в гости 11 мая в шесть вечера. Цена входного билета чисто символическая - 50 рублей.

04 мая 2017