Назад в прошлое

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Вы когда-нибудь видели, как одевалась ваша прапрапрабабушка? Наблюдали за тем, как ткут пояса или нижут бисер? А, может, слышали песни, под которые отрывались наши предки в Московской, Калужской и Тульской губерниях? Нет? Тогда приходите в следующий четверг, 11 мая, в серпуховский МВЦ, куда приедет фольклорный ансамбль «Истоки» из Подольска.
За 35 лет существования коллектив перерос рамки простого ансамбля, превратившись в центр традиционной русской культуры южного Подмосковья.
Уже несколько десятилетий коллектив проводит фольклорные экспедиции, осваивая культурные традиции нашего родного края.
Приходите всей семьёй! Мероприятие будет интересно и взрослым, и детям.
МВЦ приглашает вас в гости 11 мая в шесть вечера. Цена входного билета чисто символическая - 50 рублей.
04 мая 2017
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
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