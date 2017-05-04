Назад в прошлое

Вы когда-нибудь видели, как одевалась ваша прапрапрабабушка? Наблюдали за тем, как ткут пояса или нижут бисер? А, может, слышали песни, под которые отрывались наши предки в Московской, Калужской и Тульской губерниях? Нет? Тогда приходите в следующий четверг, 11 мая, в серпуховский МВЦ, куда приедет фольклорный ансамбль «Истоки» из Подольска.

За 35 лет существования коллектив перерос рамки простого ансамбля, превратившись в центр традиционной русской культуры южного Подмосковья.

Уже несколько десятилетий коллектив проводит фольклорные экспедиции, осваивая культурные традиции нашего родного края.

Приходите всей семьёй! Мероприятие будет интересно и взрослым, и детям.

МВЦ приглашает вас в гости 11 мая в шесть вечера. Цена входного билета чисто символическая - 50 рублей.

 

 

 

04 мая 2017



Социальные комментарии Cackle
«Неупиваемая Чаша» пройдёт по Серпухову
Максим Кот
«Неупиваемая Чаша» пройдёт по Серпухову
Назад в прошлое
Злата Орлова
Назад в прошлое
Ещё одна волна накроет юг Подмосковья
Ева Манулис
Ещё одна волна накроет юг Подмосковья
В Пущине пройдут дорогами Победы
Максим Кот
В Пущине пройдут дорогами Победы
В музей - за хорошим настроением
Тина Димова
В музей - за хорошим настроением
Куда пойти сегодня?
Злата Орлова
Куда пойти сегодня?
burenie







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).