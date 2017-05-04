Хочешь поласкать поссума?

Серпуховский Музейно-выставочный центр представляет выставку «Мир на ладошке». Именно на ладошке умещаются самые маленькие животные планеты: карликовые обезьянки, карликовые ёжики и сова, черепашка, поссум, скинни, тропические лягушки, гекконы а также интереснейшие виды фауны насекомых и других членистоногих животных, обитающие в Америке, Австралии, Азии и Африке. Всего 65 видов. Некоторые из представленных насекомых действительно редкие и уникальные. Также на выставке можно увидеть интересные сухие коллекции гигантских жуков-усачей и жуков-рогачей, красивейших бабочек мира: морфид, птицекрылок и парусников.

Выставка создана тульским биологом Владимиром Мельниковым, более 20 лет занимающимся изучением экзотической фауны тропиков. Коллекция собиралась несколько лет по набору животных и эстетическому дизайну данное собрание является уникальным. Выставка будет интересна как широкому кругу людей, желающих расширить свои познания в окружающем мире, так и специалистам в этой области.

Выставка работает до 4 июня.

04 мая 2017