«Неупиваемая Чаша» пройдёт по Серпухову
Высоцкий мужской монастырь приглашает всех верующих принять участие в праздновании, посвящённом самой известной иконе города - образу Божьей Матери «Неупиваемая Чаша».
В среду, 17 мая в 17.00 в обители пройдёт Всенощное бдение в Покровском храме, за ним последует исповедь в Никольском храме.
На следующий день, в 7.30 состоится молебен на монастырской площади перед иконой «Неупиваемая Чаша». В 9.00 епископ Роман проведёт Божественную литургию.
А в 11.30 начнётся крестный ход с от стен Высоцкого монастыря до Владычного монастыря. Точный маршрут для верующих ещё не выстроен. Учитывая, что для хода, возможно, придётся перекрывать движение транспорта по Варгинскому мосту, 18 мая на улицах города прогнозируются автомобильные заторы.
04 мая 2017
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