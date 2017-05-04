Убил собутыльницу

Очередная пьяная посиделка переросла в трагедию


Сегодня, 4 мая, в одной из квартир на улице Луначарского в Серпухове был обнаружен труп женщины 1982 года рождения (в некоторые СМИ прошла ошибочная информация о гибели мужчины). В результате оперативных мероприятий сотрудники  полиции задержали хозяина квартиры, который признался в содеянном. Мужчина рассказал, что в ходе совместного с дамой, распития алкогольных напитков, между ним и погибшей разгорелась ссора, которая переросла в поножовщину. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшее смерть.

 

04 мая 2017



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