Вы не были жертвой этого грабителя?

Отделом дознания МУ МВД России «Серпуховское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 КРФоАП «Грабеж».

15 апреля неустановленное лицо, находясь около одного из многофункциональных банковских офисов посёлка Большевик открыто похитило у гражданина Таджикистана 1964 года рождения, временно проживающего в Серпуховском районе, 16 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками полиции установлено лицо причастное к совершению данного преступления. Им оказался гражданин Азербайджана 1977 года рождения, временно проживающий в городе Видное.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность данного гражданина к иным преступным деяниям.

Всех, кто пострадал от действий этого мужчины, просьба сообщить по телефонам: «102», 35-26-23, 35-46-60 или 73-05-35.

04 мая 2017



Социальные комментарии Cackle
Вы не были жертвой этого грабителя?
Михаил Евсеев
Вы не были жертвой этого грабителя?
Двое погибли на трассе «Крым»
Максим Кот
Двое погибли на трассе «Крым»
Девушка пострадала, сев за руль снегоболотохода
Дмитрий Зорин
Девушка пострадала, сев за руль снегоболотохода
Попал под поезд
Максим Кот
Попал под поезд
Смерть под Игумново
Максим Кот
Смерть под Игумново
В аварии на «бетонке» пострадал гражданин Белоруссии
Максим Кот
В аварии на «бетонке» пострадал гражданин Белоруссии
burenie







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).