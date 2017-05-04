Вы не были жертвой этого грабителя?

Отделом дознания МУ МВД России «Серпуховское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 КРФоАП «Грабеж».

15 апреля неустановленное лицо, находясь около одного из многофункциональных банковских офисов посёлка Большевик открыто похитило у гражданина Таджикистана 1964 года рождения, временно проживающего в Серпуховском районе, 16 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками полиции установлено лицо причастное к совершению данного преступления. Им оказался гражданин Азербайджана 1977 года рождения, временно проживающий в городе Видное.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность данного гражданина к иным преступным деяниям.

Всех, кто пострадал от действий этого мужчины, просьба сообщить по телефонам: «102», 35-26-23, 35-46-60 или 73-05-35.

04 мая 2017