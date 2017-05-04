Аварийные сутки в Серпухове

За прошедшие 24 часа в городе произошло сразу несколько ДТП

В среду, 3 мая в 15.55 , на пересечении Борисовского и Окского шоссе, произошло ДТП. Автобус «ПАЗ» при перестроении, зацепил легковой автомобиль и ударил в грузовую «Газель», развернув грузовик на 90 градусов.

К человеческим жертвам авария не привела, но на указанном участие образовался «затор». Сотрудники ДПС прибыли на место проишествия в течении часа.

А сегодня в полдень, на улице Джона Рида, «Газель» стала участником дорожного проишествия. Оппонентом грузовика стал кроссовер «Тойота».

Видео портала «Безопасный Серпухов»

04 мая 2017