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Аварийные сутки в Серпухове
За прошедшие 24 часа в городе произошло сразу несколько ДТП
В среду, 3 мая в 15.55 , на пересечении Борисовского и Окского шоссе, произошло ДТП. Автобус «ПАЗ» при перестроении, зацепил легковой автомобиль и ударил в грузовую «Газель», развернув грузовик на 90 градусов.
К человеческим жертвам авария не привела, но на указанном участие образовался «затор». Сотрудники ДПС прибыли на место проишествия в течении часа.
А сегодня в полдень, на улице Джона Рида, «Газель» стала участником дорожного проишествия. Оппонентом грузовика стал кроссовер «Тойота».
Видео портала «Безопасный Серпухов»
04 мая 2017
Социальные комментарии Cackle
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