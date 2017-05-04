Серпуховичу, усыпляющему старушек, дали 3 года

Медика «скорой помощи», заменяющего лечебные уколы снотворным, чтобы обворовать своих пациентов вынесли приговор


В ноябре прошлого года, наше издание сообщало о том, что внука одного из самых известных в Серпухове хирургов, схватили столичные полицейские по подозрению в циничном преступлении. 

Причиной для возбуждения уголовного дела послужил следующий эпизод: 33-летний серпухович Александр Пилипенко, - фельдшер подстанции скорой помощи №40, представился 92-летней потерпевшей медбратом и попал к ней в дом. Сделав пенсионерке укол, от которого женщина потеряла сознание, подозреваемый похитил из её квартиры 20 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Как выяснилось позже, в сентябре 2016 года от действий злодея пострадала ещё одна пожилая женщина, проживающая в столице на Каширском шоссе. У той фельдшер украл 160 тысяч рублей из тумбочки. Последнее, что помнила пенсионерка: мужчина мерил ей давление, а потом сделал укол в левую кисть. Своё лицо злоумышленник скрывал под медицинской маской.

Решением Нагатинского суда, Александра Пилипенко приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

04 мая 2017



Социальные комментарии Cackle
Вы не были жертвой этого грабителя?
Михаил Евсеев
Вы не были жертвой этого грабителя?
Двое погибли на трассе «Крым»
Максим Кот
Двое погибли на трассе «Крым»
Девушка пострадала, сев за руль снегоболотохода
Дмитрий Зорин
Девушка пострадала, сев за руль снегоболотохода
Попал под поезд
Максим Кот
Попал под поезд
Смерть под Игумново
Максим Кот
Смерть под Игумново
В аварии на «бетонке» пострадал гражданин Белоруссии
Максим Кот
В аварии на «бетонке» пострадал гражданин Белоруссии
reklama







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).