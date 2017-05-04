Серпуховичу, усыпляющему старушек, дали 3 года
Медика «скорой помощи», заменяющего лечебные уколы снотворным, чтобы обворовать своих пациентов вынесли приговор
В ноябре прошлого года, наше издание сообщало о том, что внука одного из самых известных в Серпухове хирургов, схватили столичные полицейские по подозрению в циничном преступлении.
Причиной для возбуждения уголовного дела послужил следующий эпизод: 33-летний серпухович Александр Пилипенко, - фельдшер подстанции скорой помощи №40, представился 92-летней потерпевшей медбратом и попал к ней в дом. Сделав пенсионерке укол, от которого женщина потеряла сознание, подозреваемый похитил из её квартиры 20 тысяч рублей и скрылся с места преступления.
Как выяснилось позже, в сентябре 2016 года от действий злодея пострадала ещё одна пожилая женщина, проживающая в столице на Каширском шоссе. У той фельдшер украл 160 тысяч рублей из тумбочки. Последнее, что помнила пенсионерка: мужчина мерил ей давление, а потом сделал укол в левую кисть. Своё лицо злоумышленник скрывал под медицинской маской.
Решением Нагатинского суда, Александра Пилипенко приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
04 мая 2017
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