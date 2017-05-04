«Мотор» штрафанули

В результате надзорных мероприятий инспекторы Госадмтехнадзора выявили на территории гаражно-строительного кооператива «Мотор», расположенного в районе улицы Ногина, нарушение требований закона «об благоустройстве». Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева прокомментировала сложившуюся ситуацию так:

По всему ГСК был разбросан бытовой мусор. По большому количеству мусора было понятно, что работы по уборке территории ГСК проводятся крайне редко, а договор на его вывоз отсутствует. Несмотря на то, что гаражно-строительные кооперативы, как правило, находятся в промышленной зоне на окраинах муниципальных образований, соблюдение чистоты и порядка для них также обязательно!

В связи с этим кооператив «Мотор» был привлечён к административной ответственности, а председателю правления ГСК вручено предписание с требованием очистить территорию от мусора. Ранее наша газета сообщала о больших навалах мусора у ГСК, расположенного вдоль улицы Пригородной.

04 мая 2017