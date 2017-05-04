Серпухов примет областной праздник воркаута
Уличные гимнасты будут состязаться в силе в канун Дня Победы
Масштабное мероприятие, которого так долго ждали представители такого модного вида спорта, как воркаут, уже совсем скоро потрясёт Серпухов. Областные соревнования под громким названием «Рекорд Победы» пройдут 7 мая в парке имени Олега Степанова. Юношам и девушкам со всех уголков Подмосковья предстоит состязаться в четырёх дисциплинах: фристайл до 15 лет, фристайл от 16 лет, силовое троеборье с добавочным весом 24 кг, одноборье до 15 лет.
Количество мест на участие не ограничено. Любой желающий ещё может оставить заявку в соответствующих темах группы «Силовые гимнасты Серпуховских улиц».
Помимо настоящей борьбы и состязательного духа на соревнованиях всех ждут мини-конкурсы. Победители и призёры, естественно, не останутся без ценных призов.
04 мая 2017
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