УДачный агрегат

Выбираем инструмент для покоса

Пословица «коси коса, пока роса» осталась в далёком прошлом. Современные достижения науки и техники существенно ускорили процесс выполнения обычных дел и позволили нам не зависеть от времени суток. Сегодня рынок дачного инвентаря и садовой техники изобилует всевозможными гаджетами, предназначенными для «стрижки» травостоя и борьбы с сорняками. Высокотехнологичные триммеры, электроножницы, газонокосилки и косы сделают свою работу быстро и качественно.

Последние несколько лет «маст хэв» всех дачников и огородников - электро- или бензокоса. Устройство практичное, лёгкое, в хозяйстве незаменимое. Чтобы новая коса оказалась не «комси-комса», а достойным помощником при борьбе с травостоем, мы обратились к специалистам.

В павильоне №67 «электроинструменты» на «Калиновской базе» среди ассортимента всевозможных дрелей, шуруповёртов, лобзиков и «болгарок» представлены электрические и мото-триммеры от ведущих мировых производителей «Husqvarna», «Stihl», «Champion» по демократичным ценам.

Перво-наперво следует определить фронт работ. Если вы собираетесь окашивать маленькую лужайку с газонной травой перед собственным домом, то для этих целей подойдет электрическая коса.

- Такие триммеры, вне зависимости от расположения мотора, как правило маломощны, но со стрижкой дорожек или клумб справляются на ура. Однако для их роботы нужно соединение с электрической сетью, а это не всегда возможно, - рассказал директор магазина Виталий Гузенков. - Если участок большой, и на его территории встречаются маленькие кустарники или многолетние травы, то оптимальным выбором станет бензиновая коса.

На что обратить внимание при выборе?

- В первую очередь следует оценить мощность бензокосы, - уверен Виталий. - Для того, чтобы покосить сравнительно небольшой газон с травой может хватить 0,8-0,9 кВатт, но для участков с сорняками и кустарниками нужно выбирать мотокосу с показателями от 1,2 кВт. Мощность профессиональных инструментов может достигать 3 кВт и больше.

Второй показатель - тип двигателя. Стандарт для таких кос - двухтактный, но в последнее время появляются модели с четырьмя тактами. Такой движок меньше шумит и более надежен, однако весит больше, да и по цене менее выгоден.Кстати, вес косы напрямую зависит от её мощности и колеблется в пределах от 4 до 8 килограммов.

Очень важная часть в косе - режущий элемент. В бензокосах используются два основных типа: ножи и специальная леска.

Последная применяется при кошении трав и может иметь разный диаметр, в среднем 2-3 мм. Нож для агрегата бывает металлическим или пластиковым, с двумя, тремя или большим количеством режущих поверхностей. С помощью ножей можно косить жёсткую траву, сорняки, подрост кустарников, при неосторожном обращении металлический нож может «скосить» и молодое деревце. Большинство современных моделей бензокос устроены так, что на них можно цеплять как бабину с леской, так и ножи.

-Обязательно убедитесь в наличии такой возможности, когда будете делать выбор, - советует продавец.

Адрес магазина: Серпуховский района, деревня Калиново, Калиновская база, линия 3, павильон №67, ИП «Гузенков».

01 июля 2017