Оболенск терпи - зима близко! 

Районные коммунальщики подготавливают котельные к сезону тёплых пледов и горячих батарей

Не успели некоторые жители Серпуховского района морально подготовить себя к отключению тёплой воды, как в графике произошли некие изменения. В частности, обитателям Оболенска теперь принимать «бодрящий» душ и греть тазики придется дважды: на протяжении недели с 26 июня по 7 июля, и в период с 14 по 21 августа. Закаляющий эффект в этом несомненно есть, но в целом приятного мало. Мы расспросили районных коммунальщиков о причинах изменения графика. Вот что поведал корреспонденту «Оки-Инфо» заместитель генерального директора МУП РКЭУ Александр Побережный:

- Подготовка к отопительному сезону - комплекс важных мероприятий, которые с периодичностью проводят для обеспечения бесперебойной работы теплосетей. На начальном этапе важно выявить максимальное количество слабых мест системы и устранить все дефекты, чтобы они не напомнили о себе грядущей зимой. Отключение горячего водоснабжения - это не чья-либо прихоть, а производственная необходимость. В летние месяцы проводится целый спектр ремонтных и профилактических работ на всех районных жидкотопливных котельных. Приостановку деятельности бойлерной в Оболенске пришлось разбить на два интервала по семь дней каждый. В первый период основные работы будут проводиться в газовом узле. Там проверят счётчики, прочистят и протянут всё оборудование. На второй неделе, в августе, займутся ремонтом котла, насосов, и проведением гидравлических испытаний ГВС. Помимо Оболенска, активные работы проводятся в деревне Арнеево. Там уже вмонтирован новый газоход, остались лишь незначительные косметические работы. В данный момент приостановлена деятельность котельных в посёлках Кирпичного завода и Мирный. На них проводятся профилактические восстановительные работы и гидравлические испытания, всё оборудование приводится в надлежащее состояние согласно графику. Работы направлены на обслуживание водопроводных и канализационных колодцев, а также очистку и промывку систем. Готовность к будущему отопительному сезону на сегодняшний день составляет 30%. В целом, планируем управиться в срок без проволочек и затруднений, так что эту зиму встретим во всеоружии, - закруглил Александр Ростиславович.

Для других жителей Серпуховского района напоминаем, что отключение горячей воды в период с 3-17 июля ожидается в Большом Грызлове и посёлке Пролетарском. С 4-17 числа греть тазики придётся жителям домов №№ 3А, 4, 5А,7А в Пограничном. Большинство обитателе многоэтажек по улице Ленина и Молодежная в Большевике, затянут «красный» кран на две недели, в период с 17 по 31 будущего месяца.

02 июля 2017