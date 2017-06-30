Мания запрещать 

Корреспондент «Оки-инфо» о блокировках и ограничениях

Современную российскую политику охватила мода на запреты. То тут, то там депутаты, чиновники и даже кандидаты на выборные должности всех уровней пытаются заработать себе баллы предложениями запретить гражданам ещё что-нибудь.

Но активнее всего в этом деле преуспел Роскомнадзор, работающий в сфере СМИ, интернета и технологий. Согласен, по-большому счёту современная Сеть - большая свалка. Но среди всего мусора, существующего во всемирной паутине, при условном отсутствии цензуры, находится место гласности. Наверное, поэтому Интернет занял лидирующую позицию в качестве поставщика новостей.

Анонимность в Интернете - штука спорная, имеет свои плюсы и минусы. О негативных сторонах нам ежедневно рассказывают федеральные СМИ, а положительные мы знаем сами. Так вот, в борьбе Федеральной службы с этой самой анонимностью и стремлением ввести в Сети тотальный ценз, уже полегло более 18 тысяч интернет-ресурсов. Сайты, существующие годами, в одночасье стали недоступны российским пользователям. Никто не говорит про сервисы с пиратскими фильмами или порно контентом. В 2015 году на волоске висела судьба «Википедии» - только потому, что в ней были опубликованы материалы о наркотиках. На прошлой неделе страница «Google» по ошибке была включена в реестр запрещённых сайтов и провайдеры начали блокировать доступ к ресурсу. К счастью, инцидент был быстро исчерпан.

Текущая семидневка принесла очередной сюрприз. Глава Роскомнадзора Александр Жаров лично к обратился к создателю мессенджера «Telegram» Павлу Дурову и предупредил, что приложение может быть заблокировано на территории России, если сведения о компании, которая управляет «Telegram» и ключи шифрования переписки не предоставят российским спецслужбам. Всё это ради борьбы с террористами. В результате переговоров разработчики «Telegram» всё же предоставили всю информацию и были включены в так называемое, «правовое» поле.

Догадаться, что ещё может войти в запрещенный список, практически нереально, ведь при желании найти вредоносность можно во всём. Вспомните, как депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокурора проверить фильм Алексея Учителя «Матильда», посчитав картину «угрозой национальной безопасности».

Внутри закипает волна недовольства, почему за меня пытаются решить, какие фильмы смотреть, каким поисковиком и месенджером пользоваться? Вроде по мелочи всё, но по факту это - покушение на мои права и свободы.

Второй вопрос: к чему приведут все эти ограничения? Как известно, запретный плод сладок: стоит наложить на что-то вето, как у общества тут же просыпается к этому интерес. После первого упоминания о том, что «Telegram» могут запретить, в интернете появилась целая куча статей и видеороликов о том, как обойти блокировку.

Кстати, в настоящее время в городе Одинцово суд рассматривает иск к нашей газете от неких обиженных граждан. Они пожаловались на то, что даже не в статье, а в каком-то комментарии на сайте содержатся запрещённые в стране упоминания и слова. Администраторы удалили шлак с веб-страницы, но оскорблённым в своих чувствах и этого мало, они требуют одного - блокировки сайта «Оки-инфо». Мы боремся за своё право и надеемся, что в этом случае, а также во многих других, побеждать будет разум, а не мракобесие.

01 июля 2017