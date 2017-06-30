«По улице Тульской как по волнам»

Руководитель агентства недвижимости Елена Сафронова приняла участие в вопросе недели

Какие улицы в Серпухове следует отремонтировать в первую очередь?

- Я считаю, что в ремонте нуждается улица Ленинского Комсомола. На ней ставили новый бордюр, за качество работы надо держать кулачки. Это важная артерия, ведущая до Протвино, Дракино и Тарусы. Улица Чернышевского, уже вся ямах, так и просит ремонта. Тульская, которую делали зимой, рассыпалась с потеплением, сейчас ехать по ней невозможно, как на волнах.

01 июля 2017