Асфальта нет, но вы держитесь!

Жителям частного сектора в Серпухове до сих пор приходится передвигаться по бездорожью 


Не секрет, что одна из основных проблем матушки России в Серпухове стоит особенно остро. Ситуация с дорогами в городе накалилась до предела. Весной, едва растаял снег, наружу вылезли ямы, которые остались там и в летние месяцы. Они оказались настолько серьёзными, что перед тем, как повернуть ключ зажигания автомобилисты предварительно молятся. А как иначе, если проехать через весь город без ущерба для транспортного средства невозможно.

 

Ямам - бой

 

В июле прошлого года в Питомнике губернатор Московской области Андрей Воробьёв встречался с жителями. Однако на «тет-а-тет» к высокопоставленному чиновнику официально не приглашали ни серпуховичей, ни журналистов. В беседе Воробьёв поставил Дмитрию Жарикову вполне  конкретную задачу - избавиться от ям к 2018-му году.  К её решению мэр приступил незамедлительно. В 2016 из областного и местного бюджетов было выделено 200 миллионов на ремонт улиц. Начиная с июля того года, городские газеты и телевидение ежедневно рассказывают нам о неустанных трудах дорожников, которые вне зависимости от времени года и погодных условий, сантиметр за сантиметром, даруют городу новое асфальтовое покрытие, пряча под него позорное прошлое транспортных артерий, испещренных выбоинами и ямами.

Но к сожалению, поручение губернатора было воспринято слишком буквально. Уничтожению в городе подлежат только ямы, о восстановлении дорожного полотна там, где его не видели уже десятки лет, речи не идёт.  А стремление сделать все быстро, привело к тому, что качество новой дорожной одёжки оказывается, мягко говоря, «на двоечку». Яркий пример - ремонт улиц Оборонной и Тульской. Их полотно начали восстанавливать ещё осенью, но благополучно перезимовать ему так и не удалось. С приходом тепла асфальтовое покрытие приказало долго жить и предательски покрылось новыми выбоинами.

До конца текущего года в Серпухове планируется починить ещё около четырёх десятков дорожных объектов (улицы, отрезки улиц, площади) в числе которых  Горького, Центральная, Весенняя, с полным перечнем можно ознакомиться в статье «Какие улицы Серпухова починят в 2017 году?». Насколько качественно будут произведены эти дорожные работы покажет время. 

Изучая список дорожных объектов, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, приходишь к выводу, что мэр не слишком хорошо знает город или сознательно не пытается его узнать. Помимо жилых кварталов с многоквартирными высотками, в Серпухове есть частные сектора, обитатели которых до сих пор передвигаются по так сказать, историческому наследию - грунтовым или вымощенным камнем дорогам, построенным в прошлом веке.

Из 49 позиций, обозначенных в списке, выделяется улица Красных партизан. Небольшая улочка идущая вдоль крупной Советской, состояние которой близко к критичному. О том, что там когда-то было асфальтовое покрытие, можно лишь догадываться. Сейчас от него ничего не осталось. В дождливую погоду здесь не то чтобы проехать, а в буквальном смысле пройти невозможно. Конечно, можно поспорить, что по проходимости улица не в первых строчках ТОПа оживленных транспортных путей города и входит в третью категорию, но там тоже живут люди, которым хочется возвращаться домой, не пересекая  предварительно полосу препятствий. 

 

Всюду грязь. Уныло очень. 

 

Часть города, где собственными ногами можно прикоснуться к истории - район Лесной, там на улице Крылова до сих пор дорожным покрытием служит каменная насыпь, оставшаяся с прошлого века. Выглядит всё это как-то пасторально, не исключено, что в глухой деревеньке она смело бы смогла назваться «автобаном», но не в черте города с населением свыше 120 тысяч человек. Улица широкая, а головной офис ЦРБ, размещённый на ней, способствует наплыву посетителей, как пеших, так и на авто. Однако никакой информации о том, когда отголоски старины глубокой заменит современное асфальтовое покрытие, мы не нашли. 

 

 

Обрамлённая стройным рядом частных домовладений, в Серпухове есть улица 25 октября. Это не забытый богом медвежий угол, а вполне приличный район города с высокой плотностью населения. Но администрация Серпухова почему-то не спешит баловать жителей асфальтовым покрытием, передвигаться обитателям улицы, наречённой в честь Годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, до сих пор приходится по грунтовой дороге с ухабами.

 

 

Ещё один пример, где за отсутсвие соседей через стенку и маленький огородик во дворе, приходится расплачиваться расшатанными подвесками и грязной обувью - улица Пушечная (частный сектор в районе 45-й базы). Причём асфальт там теоретически есть. В последний раз ремонт покрытия проводили в 2010 году, полноценным восстановление это назвать сложно - ямы просто засыпали щебнем. Местные жители пытаются сделать ямы не такими глубокими, периодически засыпая их строительным мусором. Сейчас улица выглядит так: 

 

 

Едем в микрорайон Заборье.  Эволюция дорожного покрытия здесь так и осталась в зачаточном состоянии, начиная с крупной транспортной артерии района - улицы Полевой - и заканчивая многочисленными переулками и проездами. В перечне улиц, ожидающих ремонта в 2017 года числится Лермонтова, но почин её произведут лишь на отрезке Джона Рида - 5-ая Борисовская, то есть там, где она проходит через жилые кварталы с многоэтажками. В частном секторе, увы, ремонтных работ не ожидается. 

 

 

Мы заглянули на те самые улочки с грунтовым покрытием. Даже в погожий, солнечный день лужи и слякоть не покидают центральные дороги микрорайона. Заезжий автомобилист - здесь редкий гость, никто не хочет рисковать подвеской или колесом, за исключением местных жителей, у которых просто выбора нет.

- Если не родня, я бы сюда никогда не поехал. Тут не дорога, а простите меня, жесть сплошная, даже направлением не назовешь. Местные, смотрю, пытаются выйти из положения, кто-то строительного мусора в ямы насыпал, чтобы во время дождя грязь не месить. С шоссе свернёшь - и как по полю перекатываешься, могли бы хоть какую-то иллюзию дороги сделать,  - прокомментировал состояние дорог москвич Михаил Алексеев, приехавший погостить к родственникам.

- Мы уже смирились с такими дорогами, несколько лет назад в районе был опрос, какие улицы асфальтировать. Жители выбрали Зоновую и Павла Радчука. Думали, что это станет началом полного ремонта дорог в Заборье, но на этом дело и остановилось. В центре города какие-то работы производят, к нам даже не заглядывали. Когда ко мне дочь приезжает, то машину оставляет поблизости, боится сломать, а к дому идёт пешком. Я сама приловчилась в непогоду и осенью ношу туфли в сумке, по грязи иду в галошах, а как на асфальт выхожу - переобуваюсь. Вы тут ещё зимой не были, дорогу заметает так, что её не видно, а уборочная техника не спешит. Иногда так и сидим в снежном плену, - пожаловалась местная жительница Марина Викторовна.

 

В списках не значатся 

 

Покидая Заборье, движемся по улице Селецкой, и тут неприятный сюрприз - огромная яма близ перекрестка с Центральной. Судя по поведению  ушлых автомобилистов, пролом асфальта существует здесь не первый день и не является сюрпризом. Чтобы благополучно для авто преодолеть сие препятствие, необходимо выехать на полосу встречного движения. Затея рисковая, но как иначе? 

 

 

Однако в списке ремонтных работ планируемых на этот год, Селецкой нет, вывод - сохраняйте бдительность при движении по вышесказанной улочке еще как минимум до 2018 года.

До сих пор мы ездили по городским окраинам, а напоследок решили заглянуть в центр - на улицу Водонапорную. Но и здесь, к нашему удивлению, не обнаружили ни приличного асфальтового покрытия, ни облагороженной пешеходной зоны для людей, лишь куски старого разрушенного асфальта. 

 

Да, на дороги  России жаловались всегда, и вряд ли найдётся у нас город, жители которого могут с лёгким сердцем сказать: «У нас отличные дороги». Но, видя всю ту кипучую деятельность, которая развернулась в Серпухове в последние месяцы, задаешься вопросом: так ли уж нужны новые стелы и пышные скверы, когда треть улиц в городе не выдерживает никакой критики.

01 июля 2017



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