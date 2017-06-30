«Cтоило бы заняться всеми дорогами в городе»

Руководитель ресторана Владислав Затуливетер принял участие в вопросе недели

Какие улицы в Серпухове следует отремонтировать в первую очередь?

- Вообще стоило бы заняться всеми дорогами в городе, один раз хорошо отремонтировал и пару лет жить без проблем. Вообще проблемная улица Ленинского Комсомола, но к счастью ее сейчас приводят в порядок. Также стоило позаботиться об улице Подольской. Она вся в дырах и ей явно требуется первоочередной ремонт. Также дорожникам стоило бы поторопиться с ремонтом Северного шоссе. Его начали, но почему то бросили. Наверное денег нет.

02 июля 2017