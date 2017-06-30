В начало
Социальные комментарии Cackle
«Cтоило бы заняться всеми дорогами в городе»
Руководитель ресторана Владислав Затуливетер принял участие в вопросе недели
Какие улицы в Серпухове следует отремонтировать в первую очередь?
- Вообще стоило бы заняться всеми дорогами в городе, один раз хорошо отремонтировал и пару лет жить без проблем. Вообще проблемная улица Ленинского Комсомола, но к счастью ее сейчас приводят в порядок. Также стоило позаботиться об улице Подольской. Она вся в дырах и ей явно требуется первоочередной ремонт. Также дорожникам стоило бы поторопиться с ремонтом Северного шоссе. Его начали, но почему то бросили. Наверное денег нет.
02 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).