Премьера на миллион

Гортеатр выпустил первый спектакль на деньги федеральной программы помощи театрам. Впечатления от громкой премьеры - в репортаже «Оки-инфо»

Радость и паника

Есть бородатый театральный анекдот. Приглашают актёра ТЮЗа сниматься в Голливуде. Идут пробы, переговоры, на последнем этапе он узнаёт, что съёмки в декабре. И отказывается с формулировкой : «Не могу, ёлки!» Смех смехом, а спектакли для детей являются для хороших актёров не «халтуркой», а чем-то задушевным и весьма значимым в профессиональном плане.

Этим летом у труппы Серпуховского музыкально-драматического театра появилась возможность раскрыть все грани своего таланта в новом спектакле, постановку которого вызвалось спонсировать федеральное министерство культуры. Точнее, возможность эта появилась ещё весной, когда стало понятно, что театр вошёл в программу и может рассчитывать на три постановки - две детских и одну взрослую. В театре новость вызвала, наравне с радостью, панику. Спектакли предстояло поставить, отрепетировать и оформить в кратчайшие сроки и показать уже летом. Задачу осложнял бюджет: один миллион рублей для детско-юношеских зрелищ, полтора - для взрослых. Выражаясь образно, таких денег в театре в руках ещё не держали, а тут их надо было освоить с минимальный срок с максимальной пользой. Однако такой шанс выпадает нечасто, второго может и не быть, поэтому в театре решили рискнуть.

Проклятие рода Кентервиллей

С выбором материала проблем не возникло. В театре давно хотели поставить готическую новеллу Оскара Уальда о несчастном привидении, доведённом до отчаянья семьёй туповатых американцев и спасённом их же американской, но более духовной, дочерью. Среднее поколение еще помнит замечательный мультипликационный фильм, а вот для детей, выросших на «Тачках» и «Трансформерах» «Кентервильское привидение» - это интрига почище всяких там «Сумерек». Премьера спектакля, назначенная на 26 июня, удачно совпала с разгаром смены в пришкольных летних лагерях Серпухова. В результате к 10:30 утра зал театра заполнился на 100% и нетерпеливо гудел, как пчелиный улей. Продвинутые дети делали селфи на фоне декораций. Право слово, такое желание возникало и у взрослых. Балконы украсили огромные фамильные портреты, в которых читалось неуловимое сходство с актёрами гортеатра. Дополнительные осветительные приборы в проходах намекали на некий интерактив.

Занавес не был задёрнут, поэтому в оставшиеся до начала минуты можно было вдоволь полюбоваться убранством сцены. На ней был воссоздан интерьер парадной залы старого английского замка: готическое витражное окно даёт совсем немного света. Большой обеденный стол, массивные стулья и перила парадной лестницы поблёскивают в полумраке старым деревом, свет свечей отражается в металле доспехов... Где же притаился призрак? Слово берёт директор театра Игорь Шестун.

- Я вас хочу кое-о-чём предупредить. Знаете, что больше всего не любит привидение? Нет? Оно не любит, когда звонят, вибрируют и даже просто светятся телефоны! Так что выключайте поскорей ваши аппараты, а кто этого не сделает - пусть пеняет на себя! - артистично предупредил Шестун. - И самое главное - не бойтесь! Вы ведь смелые?

Каша настоящая!

После этого вот совета почему-то стало не по себе. А дальше - всё больше и больше. В потемневшем зале появилась, скрипя всеми суставами, подозрительная старуха - мисс Амни (Анастасия Собина), затем - бледный хозяин замка, зацикленный на привидении (Михаил Диамент). Разговоры о нечистой силе сначала будоражат, потом становятся привычными. Но чуть только градус напряжения падает, режиссёр-постановщик спектакля Татьяна Чурикова выкладывает очередного "козыря" - жутко обаятельную семейку американцев. Что в главе семейства (Сергей Кирюшкин), что в его наивной супруге (Екатерина Гвоздева), что в старшем сыне (Дмитрий Глухов) столько самоуверенного обаяния, что невольно проникаешься к ним симпатией. Отдельных похвал заслуживают младшие отпрыски семейства - двойняшки, которые в продолжении двух актов только и делают, что носятся друг за другом, спорят и нарываются на нотации. Воспитанники театральной студии при гортеатре как-то подозрительно убедительно сыграли детей, способных довести до слёз даже неприкаянного грешника. А вот дочь четы Вирджиния - словно другой крови - спокойная и пытливая. А ещё Виктории Дроняевой, сыгравшей главную героиню, чудо как идут огненные локоны и великолепные наряды по моде 19-го столетия.

Кстати, о нарядах. Театр всегда старался костюмировать спектакли оригинально и разнообразно, но теперь, когда творческие возможности соединились с возможностями финансовыми, костюмы стали особенно изобретательны и шикарны. Впрочем, никогда не знаешь, что именно «зацепит» юного зрителя. Во время сцены, когда герои пробуют на завтрак классическую английскую овсянку, в партере раздался пораженный шепот: "Каша настоящая!"

В спектакле присутствует музыка, но мюзиклом в полном смысле слова его не назовешь - песенные фрагменты лишь ненавязчиво оттеняют повествование.

О, эти красные глаза!

Присматриваясь к чудным американцам, зрители расслабилась, разулыбались, и вот тут-то создатели спектакля, что называется, взяли их тёпленькими. Под конец первого акта на сцене и в зале стало твориться такое! Скрипы, раскаты грома и настежь распахнутые окна были лишь прелюдией. А как вам летающее над сценой нечто или появление волосатого призрака прямо за спиной? А горящие красным глаза? Детский визг заполнил зал, но это был визг восторга. Так кричат на скоростных аттракционах, когда впечатления превосходят все ожидания.

В антракте взахлёб делились впечатлениями: «- А ты видел красные глаза! - А какие у него волосы, даже на лице! - Это актёр, просто в гриме! - Мне страшнее всего было, когда окно распахнулось! - А мне, когда он сзади прямо прошел!» В фойе довольно потирал руки Игорь Шестун:

- Последнюю неделю, кажется, вообще не спали, но, главное, детям понравилось! Обсуждают, удивляются. Это они еще люк в сцене не видели!

Поздравления принимала и бессменный художник-постановщик театра Анастасия Данилова. Правда, за эти несколько месяцев она, кажется, стала ещё тоньше.

Всё, что оставили театральные затейники на второй акт, мы раскрывать не будем. Скажем лишь, что такого насыщенного спецэффектами спектакля в гортеатре ещё не было. У этой "медали" есть оборотная сторона: на сильные эмоции быстро "подсаживаешься", поэтому, чем дальше, тем больше их требовалось зрителям. Некоторые длинноты, неизбежные для драматического повествования, малышня переносила с трудом. Зато как оживлялась при любом повороте сюжета! Когда герой Сергея Кирюшкина громовым голосом вопрошал домашних: «Кто последним видел Вирджинию?!» - зал, заглушая актёров, помогал в поисках.

Прямо в ад

Финал заставил открыть рот от изумления даже скептиков и завзятых театралов, ведь прямо со сцены герои плавно спустились... в преисподнюю! Полученный грант позволил осуществить давнишнюю мечту театра о подъемном механизме. Интересно, что эпизод с фамильными драгоценностями, подаренными девушке призраком, который присутствовал у Уальда, в спектакле опустили - так вышло лиричней.

- Спектакль очень понравился не только дочке и её подругам, но и мне самой, - поделилась впечатлениями мама Алёна. - Мы бывали почти на всех детских спектаклях нашего театра, и всегда меня лично очень радовало качество актёрской игры и какие-то постановочные находки, которые заставляют удивляться. Я не хочу сказать, что раньше спектакли были хуже, например, наш любимый «Летучий корабль» - очень яркое зрелище. Но сегодня театр превзошёл сам себя. Я бы посоветовала всем своим знакомых сводить детей на «Кентервильское привидение». Разве что самым маленьким деткам, пожалуй, надо подрасти, им может быть страшновато.

Мы часто ревниво относимся к бюджетным деньгам. Не на то потратили, не так распределили, можно было сэкономить. Но в случае с «Кентервильским привидением» у здравомыслящего человека не возникает вопросов о потраченных средствах. Размах, фантазия, лоск ощущаются в каждой детали, и это приятно, в первую очередь, зрителю, для которого по-настоящему постарались. Жаль только, что в следующий раз спектакль можно будет увидеть лишь в новом сезоне, который начнётся в сентябре. А сейчас коллективу театра пора уйти на заслуженные и долгожданные летние каникулы.

Интересно: впервые новелла Оскара Уальда «Кентервильское привидение» была опубликована в лондонском журнале1887 году.

В 20-м веке на основе фантастического сюжета было создано более десятка кино- и мультипликационных фильмов.

За последние 15 лет в России поставили также три мюзикла о проклятии рода Кентервилей.

02 июля 2017