Будет буря!

 Сегодня, 30 июня, жителям Московской области лучше воздержаться от прогулок вдали от дома


Нынешний июнь можно с уверенностью назвать самым недружелюбным по отношению к россиянам. Почти каждую неделю метеорологи обещают нам неприятные природные явления: сильный ветер, дождь, град, и – что самое грусное – их прогнозы оказываются верными.

Вот и сегодня, 30 июня, МЧС и Гидрометцентр в один голос убеждают жителей столицы и Подмосковья поменьше гулять и побольше времени проводить в помещении с крепкой крышей и плотно закрытыми окнами. На регион надвигается мощный грозовой фронт. Уже с полудня его влияние ощутит западное Подмосковье, а ближе к 15 часам шквалистый ветер, гроза и проливной дождь ожидаются на всей территории области и в столице. Синоптики прогнозируют, что за предстоящие сутки на регион обрушится рекордное количество осадков - треть месячной нормы.

 

Стоит ли говорить, что при данном раскладе лучше отменить поездки на шашлыки, походы в парк или в лес. Но и в городе тоже стоит быть осторожными: практика показывает, что при скорости ветра больше 20 метров в секунду рекламные конструкции, остановочные павильоны и даже старые крыши могут с лёгкостью сниматься с насиженных мест и летать по воздуху, а старые деревья вполне способны оборвать век припаркованной под ними машины. 

30 июня 2017



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