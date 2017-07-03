В уголовном деле - отказано

Расследование ГСУ СК России региона ещё раз показало, что Александр Шестун преступлений не совершал, а земля под его домом - в законе

Ложные доносы на Александра Шестуна пишутся регулярно. Вслед за ними - периодические наезды. То в суд главу Серпуховского района потянут, то уголовное дело заведут, то проверками весь муниципалитет замучают. Однако с завидным постоянством проверяющие только подтверждают, что оснований для проверок не было. Так и 23 июня следователь 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России региона А.В. Осипов рассмотрел материалы проверки очередного доноса. В результате он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Шестуна и других граждан.

Карта-планшет - 2000

Расследование показало, что Комитет лесного хозяйства (КЛХ) правительства Московской области, использовавший донос в своих целях, не ладит с фактами. В распоряжении ведомства имеются «доказательства», основанные на виртуальной системе РГИС, которую наполняют сами чиновники. В правовой реальности система отсутствует - её просто нет («Осторожно, РГИС!»). Те же «доказательства» КЛХ использует и в своём неправомерном иске, пытаясь в суде отобрать землю у семьи Шестуна и разрушить её дом («Криминальные игры на весах Фемиды» ).

При расследовании было установлено, что земельные участки, продажу которых пытаются вменить в вину главе района и сделать спорными в суде, сформированы в соответствии с законом. В том числе и те участки, на которых стоит дом Шестуна. При их формировании использован карта-планшет, который специалисты ОЛХ «Русский лес» составляли в 2000 году — за три года до того, как Шестун стал во главе муниципалитета.

Этот важный основополагающий планшет основан не только на свежих данных 2000 года, но и на топографической карте системы координат 1963 года, планшетах лесоустройства 1990 года, а также на планшете Всероссийского института сельскохозяйственных и аэрофотогеодезических изысканий (ВИСХАГИ), который был составлен в 1993 году в рамках земельной реформы. Он включал картографическое описание местности и земли различной категории и назначения. Также основной планшет-2000 учитывал и материалы аэрофотосъемки 1998 года.

Судебная экспертиза - в пользу Шестуна

Скрупулёзная проверка ГСУ СК России региона показала, что провокации против Серпуховского района, связанные с формированием «спорных» участков, начались ещё при «царе Горохе» - бывшем мэре Серпухова Павле Жданове. Продажи земли пополняли бюджет района, который уже в то время хотели слить с городом. Тогда для дискредитации муниципалитета использовался тезис о нарушении границ городского бора, но... Комплексные проверки прокуратуры, проводимые в 2008-2012 годах доказали, что нарушений закона - нет. В общем, все документы, допросы всех свидетелей и специалистов, проведённые в СК, показали, что вина в действиях Шестуна и других граждан отсутствует.

Веским аргументом против «фабрикаций» КЛХ стали выводы дополнительной судебной экспертизы, проведённой в соответствии с постановлением следователя от 13 июня. Она проведена в ключевом учреждении Федерального агентства лесного хозяйства - филиале ФГБУ «Рослесинфорг» «Мослеспроект». Вот цитата из экспертного заключения: «границы земельных участков… не имеют пересечения с границами участка №3 памятника природы «Городской бор», в состав которых входит квартал 74 Шатовского участкового лесничества…» И вывод: «Границы земельных участков… пересечений с границами земель лесного фонда не имеют».

В этой ситуации становится чрезвычайно забавным утверждение автора доноса о том, что документы о формировании земельных участков незаконны. Ведь из расследования становится понятно, что только при использовании этого клеветнического тезиса и можно - при очень большом желании! - рассматривать данные системы РГИС, внесённые туда самими чиновниками КЛХ. Без этого тезиса эти фантомные данные противоречат всей документации и выводам всех экспертов. Как в целом, так и в отдельности.

Доносчику - первый кнут?

В постановлении следователя говорится также и о кадастровых документах, и об исследованиях, проведённых в последнее время и в 2017 году. Все они подтверждают, что никаких пересечений земельных участков с землями лесного фонда в Большевике не имеется. Сыщиками установлено, что (цитата) «Шестун А.В. не использовал свои полномочия вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности, а также не совершал какие-либо действия, явно выходящие за пределы его полномочий». Поэтому в возбуждении уголовного дела снова отказано.

Правда, возникает вопрос, сколько же ещё будет литься клевета на людей, уже неоднократно проверенных и в ходе этих проверок - оправданных. Сколько лет понадобится для того, чтобы, в конце концов, признать, что все доносы, в которых на протяжении 10 лет говорится об одних и тех же земельных участках, включая последний донос «некоего Никитина», являются грязной спекуляцией на законе?

Если подсчитать время и деньги, затраченные на эти пустые проверки, а также ущерб, нанесённый конкретным людям, государству и всему обществу, то невольно вспомнишь о справедливой русской традиции: «Доносчику - первый кнут». Но как такое давление выдерживают сам Александр Шестун и его семья? Какое железное здоровья нужно для того, чтобы раз за разом, год за годом давать отпор организаторам этих грязных кампаний?

Говорят, политика - дело грязное. Но в Главном управлении территориальной политики (ГУТП) правительства Подмосковья, ведущем к слиянию района и города, клеветников опекать не стыдятся. Зараза эта проникла, например, даже в суд Серпухова, где поощрительно используют их «тезисы». При этом некоторые судьи и сами старательно роют на Шестуна компромат. Как видно, не за просто так.

03 июля 2017