Оболенск празднует
Впервые городское поселение отметит свой день рождения народными гуляньями
В пятницу, 30 июня посёлок микробиологов отметит своё 42-летие. Основной площадкой для мероприятия станет площадь перед ДК. В 17.00 жителей и гостей встретит духовой оркестр «Хорошее настроение», в 18.00 на открытой сцене напротив Дворца культуры состоится торжественное открытие праздника, далее последует концерт творческих коллективов Серпуховского района, различные мастер-классы, выставка-ярмарка, аттракционы для детей, увлекательные конкурсы и специальная спортивная программа. В 21.30 стартует дискотека, в завершении которой в 23.00 - праздничный салют.
Помимо этого, в праздничный день планируется закладка первого камня в строительстве Аллеи Учёных, которая в скором времени, должна возникнуть напротив дома №1 по проспекту Биологов. Как рассказали в администрации посёлка, сейчас в этом месте находится пешеходная зона, но начиная со следующего месяца начнутся планировочные работы и дальнейший процесс благоустройства. А 1 июля День деревни отметят в Съяново-2.
30 июня 2017
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