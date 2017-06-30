Перед туристами стыдно

Коммерческий директор радио Ирина Пушкова принял участие в вопросе недели

Какие улицы в Серпухове следует отремонтировать в первую очередь?

- Конечно я за рулем сама на машине не езжу, но с мужем каждый день передвигаемся на машине по городу. Так вот я бы отметила улицу Пограничную, она сейчас вся в ямах и ехать по ней довольно не безопасно. Причем по таким колдобинам ездит и пассажирский автобус. Также я бы отметил улицу Чехова особенно возле парка Олега Степанова. Ведь приезжающие туристы видят все это. Стыдно. Ну и улица Подольская как обычно разбомблена.

03 июля 2017