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Социальные комментарии Cackle
Перед туристами стыдно
Коммерческий директор радио Ирина Пушкова принял участие в вопросе недели
Какие улицы в Серпухове следует отремонтировать в первую очередь?
- Конечно я за рулем сама на машине не езжу, но с мужем каждый день передвигаемся на машине по городу. Так вот я бы отметила улицу Пограничную, она сейчас вся в ямах и ехать по ней довольно не безопасно. Причем по таким колдобинам ездит и пассажирский автобус. Также я бы отметил улицу Чехова особенно возле парка Олега Степанова. Ведь приезжающие туристы видят все это. Стыдно. Ну и улица Подольская как обычно разбомблена.
03 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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