Два человека пострадали в аварии близ Оболенска

Два человека пострадали в результате ДТП, случившегося сегодня утром при въезде в Оболенск со стороны «бетонки». По информации серпуховской ГАИ, здесь столкнулись гружёный песком грузовик «MAN» и легковушка «Kia». Женщина, сидевшая за рулём малолитражки и 15-летняя девушка, находившаяся в салоне, в результате аварии получили травмы, обе госпитализированы в Серпухов, в больницу имени Семашко.

По информации сотрудников дорожной полиции, москвичка из легковушки уснула за рулём.

А накануне на трассе Серпухов - Глазово - Старые Кузьмёнки водитель «Лады» сбил пожилого мужчину. Пострадавшего с тяжёлыми травмами также госпитализировали в больницу имени Семашко.

30 июня 2017