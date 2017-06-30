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Два человека пострадали в аварии близ Оболенска
Два человека пострадали в результате ДТП, случившегося сегодня утром при въезде в Оболенск со стороны «бетонки». По информации серпуховской ГАИ, здесь столкнулись гружёный песком грузовик «MAN» и легковушка «Kia». Женщина, сидевшая за рулём малолитражки и 15-летняя девушка, находившаяся в салоне, в результате аварии получили травмы, обе госпитализированы в Серпухов, в больницу имени Семашко.
По информации сотрудников дорожной полиции, москвичка из легковушки уснула за рулём.
А накануне на трассе Серпухов - Глазово - Старые Кузьмёнки водитель «Лады» сбил пожилого мужчину. Пострадавшего с тяжёлыми травмами также госпитализировали в больницу имени Семашко.
30 июня 2017
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