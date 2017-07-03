«Дороги делать не спешат»

Автогонщик Евгений Слухай принял участие в вопросе недели

Какие улицы в Серпухове следует отремонтировать в первую очередь?

- Ну наверное это 2 -ой Нарский переулок, дорога там особо никогда не делали. Видимо считают, что не надо., там же частный сектор. По мне так проблемный Большой ударный переулок, не смотря на то, что там находятся научно-образовательные учреждения, его делать не спешат. Для учёных денег жалко. Улица Чернышевского по сути въездная со стороны Калужской области разбита. Сейчас в летнее время поток дачников настолько большой. что стоило бы подумать об этой улице и отремонтировать её.

04 июля 2017