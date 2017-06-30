Тяжбы - проклятие Юрия Гехта
Но конкурсный управляющий ЗАО «Восход» в суде опять потерпел фиаско
На днях в арбитражном суде региона была совершена попытка нарастить конкурсную массу при банкротстве ЗАО «Восход». Его конкурсный управляющий Максим Каратаев вознамерился отменить одно из решений суда 2013 года и заполучить в своё распоряжение сразу 22 спорных объекта недвижимости. Дело, понятно, имеет прямое отношение к бумажной фабрике.
В процессе заочно принял участие и сам Юрий Гехт, однако суд отказал Каратаеву и без его заявлений. То, что арбитражный управляющий выдавал за «вновь открывшиеся обстоятельства», суд арбитражный таковыми не посчитал. Но собственность бумажной фабрики является, как видно, чрезвычайно лакомым куском. И алчные люди вряд ли прекратят попытки её присвоить.
«Ока-инфо» не раз публиковала судебные заметки на эту тему («Последний бой Юрия Гехта - за бумажную фабрику и доброе имя», «Проклятье» бумажной фабрики действует» и другие). И кажется, что такой принципиальный, упрямый человек, как Юрий Гехт, несмотря на победы в суде, так и не вырвется из тяжёлых объятий Фемиды. Тяжбы за фабрику стали для него настоящим проклятьем. И даже море и горячее солнце Израиля ему в полной мере вряд ли доставляют удовольствие.
30 июня 2017
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