Водяра без лицензии - конфискат

Андрей Миронов с площади Ленина оштрафован, а его товар - уничтожен

Так 26 июня, в понедельник, решил Арбитражный суд Московской области. Там был рассмотрен иск серпуховской полиции к индивидуальному предпринимателю из Протвина. Во время проверочной закупки Андрей Миронов, как говорится, спалился и допустил продажу в своём магазине «Продукты» (пл. Ленина, 10/23) бутылки из алкогольного ассортимента. Как выяснилось чуть позже, лицензии на это у него не имеется. Вся незаконная водяра и другой крепкий «хмель» были конфискованы.

В понедельник суд оштрафовал бизнесмена на чисто символические 4000 ₽, но решил все бутылки с алкоголем, изъятые у него, уничтожить. И это не первый случай, когда полиция в Серпухове выявляет подобный криминал, а у бизнесменов не идут дела. Как пел в своё время знаменитый тёзка Андрея Миронова из не менее знаменитой кинопародии «Брильянтовая рука», видно, в понедельник их мама родила.

Тем не менее, стоит заметить, что такие горе-торговцы продолжают бытовать в самом центре нашего древнего города. И если полицейские и суд не имеют права принять к ним кардинальных мер, то почему мэрия позволяет им незаконно сбывать водяру и не разрывает с подобными «индивидуалами» договоры аренды? Вот вопрос.

01 июля 2017