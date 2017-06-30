МРОТ подрастёт

А вместе с минимальным размером оплаты труда вырастут налоги и штрафы

С завтрашнего дня в России будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 7800 ₽. Ранее этот показатель составлял 7500 ₽ - последний раз его поднимали 1 января 2016 года. В течение ближайших нескольких лет планируется повысить МРОТ до уровня установленного в стране прожиточного минимума, который в среднем по России на конец 2016 года составил 9889 ₽.

Согласно ТК России, работодатели не имеют права выплачивать месячную зарплату меньше этого уровня. Исключение составляют случаи, когда сотрудник работает удаленно или на условиях совместительства.

Надо, однако, учитывать, что МРОТ не выдаётся на руки, а начисляется. Получает в итоге работник сумму за минусом 13% НДФЛ. И то вся сумма положена лишь оформленным на полную ставку и выработавшим всё время, обозначенное в качестве нормативного.

Такая оговорка: значение МРОТ в Москве индивидуальное и никак не относится к минималке в области. В столице с 1 июля это значение составляет 17561 ₽. В области - 7800 ₽.

МРОТ важен не только для регулирования оплаты труда, но и для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, которые рассчитываются с учетом этого показателя. Логика подсказывает, что за больничные станут платить немного больше. Зато следует приготовиться к тому, что с увеличением МРОТ подрастут суммы налогов, сборов и некоторых штрафов.

30 июня 2017