Подали заявки на «Наше Подмосковье»

На уходящей неделе завершился приём заявок на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье».

В этом году заявки подаются в разных категориях, в зависимости от количества участников, вовлечённых в реализацию проекта.

Категорий четыре - «Инициатива», «Команда», «Объединение», «Сообщество». В каждой есть одна специальная премия в размере 150000 рублей.

В «Инициативе» первая премия - это 200 тысяч рублей, вторая - 50 тысяч. При этом количество участников проекта в «Инициативе» - от 1 до 15 человек. В «Команде» первая премия - 300 тысяч, вторая - 150, а участников может быть от 16 до 50. В «Объединении» в проекте могут принять участие от 51 до 100 человек. Размер первой премии - 400 тысяч, второй - 200 тысяч.

Самая многочисленная категория - «Сообщество».Участниками проекта могут стать более 100 человек. Победитель категории получит 500 тысяч рублей, за второе место вручат 300 тысяч.

Уже известно, что регистрацию прошли заявки из города Пущино. К категории «Команда» отнесены пять проектов. Остальные 25 заявок отнесены в категории «Инициатива».

С 10 июля по 24 сентября пройдёт этап презентаций проектов в муниципалитетах, 25 сентября закончится оценка проектов и онлайн-голосование. Затем их рассмотрит Совет по присуждению премии. Награждение лауреатов премии намечено на ноябрь.

Всего на соискание премии «Наше Подмосковье» подано заявки: от Серпуховского района - 34, от Серпухова - 236, от города Протвино - 67, от города Пущино - 31.

30 июня 2017