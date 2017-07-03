«Ромашковое поле» в Принарском парке

В Серпухове началась подготовка к фестивалю «Ромашковое поле». Открытие его запланировано на 8 июля, когда по всей стране, будут отмечать День семьи, любви и верности.

Основной площадкой феста станет Принарский парка. Программа начнётся в 13.30. Она включает в себя квест «В поисках семейного счастья», работу различных мастер-классов, городка семейных ремесел. Ребятню ждёт детский парк развлечений, молодожёнов - чествование и фотозона «Свадебный вернисаж». По соседству откроется летний читальный зал «О любви читаем строки». Будет много музыки, песен, танцев, семейные пикники.

Для справки: День семьи появился в списке государственных праздников совсем недавно - всего восемь лет назад. 2008 год был объявлен в России годом семьи, в этот же год и был учрежден знаменательный день.

Дата праздника Дня семьи, любви и верности в 2017 году, как и в остальные годы, была выбрана не случайно: на восьмое июля приходится день памяти святых Петра и Февронии в православном календаре. Эта супружеская пара - покровители брака, символ благочестия и любви друг к другу.

03 июля 2017