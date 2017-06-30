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С 3 июля ежедневная электричка Серпухов - Москва-Каланчёвская, отправлением в 7.58 будет дополнительно останавливаться в 9.28 для посадки и высадки пассажиров на станции «Депо».
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Утренняя электричка будет останавливаться в «Депо»
С 3 июля ежедневная электричка Серпухов - Москва-Каланчёвская, отправлением в 7.58 будет дополнительно останавливаться в 9.28 для посадки и высадки пассажиров на станции «Депо».
«Дополнительная остановка в утренние часы «пик», когда основная часть людей добирается до работы, повысит транспортную мобильность жителей расположенных по соседству домов, а также тех, кто работает рядом», - говорится в сообщении МЖД.
В конечный пункт на станцию «Москва-Каланчёвская», поезд будет прибывать по расписанию в 9.55.
01 июля 2017
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