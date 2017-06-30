«Лесная» отказалась принимать мусор из Чехова

Дирекция полигона не готова превышать лимиты, обозначенные минэкологии

Министр экологии Александр Коган заявил, что полигон ТБО «Кулаковский» под Чеховом будет закрыт в первый день осени. Сразу после этого прозвучало заявление заместителя главы Чеховского района Марины Кононовой, которая, комментируя тему вывоза мусора после 1 сентября заявила: «Рассматривается возможность работы в этом направлении с полигоном «Лесная», расположенным в Серпуховском районе».

Журналисты «Оки-инфо» связались с Сергеем Кулешовым - руководителем ООО «СКАЙВЭЙ» эксплуатирующее полигон ТБО «Лесная») и попросили прокомментировать сообщение о возможности ввоза бытовых отходов под Серпухов.

- Полигон «Лесная» принимает местный мусор, из Серпухова и Серпуховского района, а так же по просьбе министерства экологии дополнительно принимает перераспределённые потоки отходов из Подольска, Ступина, Домодедова и Ленинского районов.

На днях к нам обратилась компания, которая эксплуатируют «Кулаковский» полигон, с просьбой принять отходы, которые в данный момент они размещают у себя на объекте, а в след за ней и администрация Чеховского района, с аналогичной просьбой.

Проектная мощность полигона составляет 300 000 тонн в год, превышать эту цифру мы не имеем права. В связи с этим ответ был таков: ООО «СКАЙВЭЙ» не может принять дополнительные объёмы отходов к размещению.

- Сейчас возле «Лесной» дежурит полиция, идёт тотальная проверка всех мусоровозов...

- Да, такое продолжается уже несколько дней и полиция работает не только у «Лесной», проверяют наличие договора с полигоном и документов перевозчика отходов. Нас это никак не смущает, так как «Лесная» тех, с кем нет договоров никогда не принимала, случается конечно приезжают мусоровозы «методом тыка», но их тут же разворачивают обратно. Ситуация с проверкой перевозчиков сейчас по всей области - столичный мусор на областных полигонах не принимать, а куда Москва повезёт свои отходы, у них же своих полигонов нет. Представляете какой коллапс начинается?

- А куда по-вашему будут возить чеховский мусор после 1 сентября?

- Даже не знаю...

Подробное интервью с Сергеем Кулешовым читайте в ближайшем номере «Оки-инфо»

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01 июля 2017